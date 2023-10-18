فيتامينات وعناصر معدنية يحتاجها الجسم في الخريف

يعاني الجسم في الخريف من نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية، ما يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة وإصابته بأمراض.

وتشير الدكتورة مارينا كوبيتكو خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الإنسان يحتاج في فصل الخريف عادة إلى فيتامينات والعناصر المعدنية لتعزيز منظومة المناعة وتحسين حالة الشعر والأظافر.

ووفقا لها هذه الفيتامينات هي:

إقرأ المزيد

فيتامين С- يعتبر هذا الفيتامين حاجزا أمام الأمراض الموسمية. لذلك إذا كان مستواه في الجسم كافيا ينخفض احتمال الإصابة بعدوى فيروسية. ويوجد هذا الفيتامين في الفلفل الأحمر والليمون والبرتقال وغيرها.

الزنك- هذا العنصر المعدني مثل فيتامين Сـ يعزز منظومة المناعة ويمنع الإصابة بأمراض البرد. كما أنه يؤثر إيجابيا في صحة الرجال لأنه يساهم في إنتاج هرمون التستوستيرون. ويؤثر إيجابيا في حالة البشرة والجلد لذلك على النساء الحفاظ عليه في مستوياته الطبيعية من أجل الحفاظ على نظارة البشرة. فهو يحفز إنتاج الكولاجين.

ويوجد الزنك في المأكولات البحرية والمكسرات واللحوم الحمراء.

فيتامين В12- هذا الفيتامين مسؤول عن عدد من الوظائف في الجسم. يساهم في معالجة الحديد ويحافظ على مستوى طبيعي للهيموغلوبين في الدم. وهذا الفيتامين موجود في كبد البقر واللحوم الحمراء.

الكاروتينات- هذا شكل من أشكال فيتامين А الذي يحسن الرؤية ويساعد على مواد مضادة للفيروسات والبكتيريا. وهو موجود في الجزر والكبد.

فيتامين Е- وفقا للخبيرة، هذا الفيتامين هو فيتامين الحفاظ على الشباب، لأنه يبطئ عملية شيخوخة الجلد، من خلال مساهمته في تركيب الكولاجين في الجسم. كما أنه يحسن حالة الشعر والأظافر. ويساعد الأشخاص الذين يعانون من حساسية البرد على تحسين حالة الجلد.

ونجده في الزيوت النباتية - زيت الزيتون، زيت بذور الكتان وزيت الكمون.

المصدر: vm.ru