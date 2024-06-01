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برلمانية مصرية: ارحموا الشعب.. نرفض زيادة أسعار الكهرباء

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برلمانية مصرية: ارحموا الشعب.. نرفض زيادة أسعار الكهرباء
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تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بسؤال برلماني عن أسباب زيادة أسعار الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد في الظروف المعيشية للمواطن متوسط ومحدود الدخل.

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وقالت النائبة: "أصدرت الحكومة عددا من القرارات الوزارية منها رفع أسعار الكهرباء، وهذه مشكلة كبيرة لقطاع كبير من المواطنين، فكيف يتحمل المواطن هذه الزيادة ونحن لدينا وبالمؤشرات ارتفاع كبير لنسب الفقر حسب تقرير البنك الدولي الذي حدد النسبة عام 2022 برقم 32.5%؜ ليزداد بنهاية عام 2023، فمع ارتفاع معدلات التضخم زادت أعداد الواقعين تحت خط الفقر".

وأضافت السعيد أن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يخرج لنا تقريره بالأعوام الأخيرة للتعتيم على المؤشرات والأرقام".

وتابعت: "كيف مع ارتفاع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن نزيد الأعباء عليه ونرفع أسعار الكهرباء؟".

وختمت السعيد: "أرفض زيادة أسعار الكهرباء وأرفض زيادة الأعباء على الشعب المصري".

 

 

المصدر: RT

 

 

 

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