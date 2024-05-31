غضب واسع في العراق بعد مقتل 3 أشقاء من عائلة واحدة

أثار مقتل 3 شبان أشقاء غربي بغداد بالعراق غضبا واسعا من طرف عائلتهم، متهمة حراس أحد المشاريع بإطلاق النار عليهم، وسط تضارب الروايات حول المتسبب في الواقعة.

ووثق مقطع فيديو غضب عائلة عراقية بعد مقتل 3 من أبنائها أثناء جمع علب المشروبات الغازية داخل أحد المشاريع وسط بغداد.

تضارب الروايات حول مقتل وإصابة 3 أشقاء غربي #بغداد .. ذوو الضحايا يقولون إن ابناءهم ذهبوا لجمع "القواطي" فأطلق حراس أحد المشاريع النار باتجاههم#الشرقية_نيوزpic.twitter.com/GdcQ9hS49F — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) May 31, 2024

وذكرت عائلة القتلى أن "الشبان الثلاثة كانوا يعملون في جمع علب المشروبات الغازية، وأطلق حراس أحد المشاريع النار عليهم وقتلوهم".

وأشار والد الشبان القتلى، أنهم "بعد ارتكاب الجريمة قاموا بتصوير الواقعة وزعموا أن الشبان كانوا مسلحين وجاؤوا بهدف السرقة".

ولم تكشف الجهات المختصة في بغداد حتى الآن تفاصيل أو ملابسات الحادث، أو نتائج التحقيقات.

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المصدر: وكالات