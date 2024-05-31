 
مباشر

غضب واسع في العراق بعد مقتل 3 أشقاء من عائلة واحدة

أخبار العالم العربي

غضب واسع في العراق بعد مقتل 3 أشقاء من عائلة واحدة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xngx

أثار مقتل 3 شبان أشقاء غربي بغداد بالعراق غضبا واسعا من طرف عائلتهم، متهمة حراس أحد المشاريع بإطلاق النار عليهم، وسط تضارب الروايات حول المتسبب في الواقعة.

ووثق مقطع فيديو غضب عائلة عراقية بعد مقتل 3 من أبنائها أثناء جمع علب المشروبات الغازية داخل أحد المشاريع وسط بغداد.

وذكرت عائلة القتلى أن "الشبان الثلاثة كانوا يعملون في جمع علب المشروبات الغازية، وأطلق حراس أحد المشاريع النار عليهم وقتلوهم".

وأشار والد الشبان القتلى، أنهم "بعد ارتكاب الجريمة قاموا بتصوير الواقعة وزعموا أن الشبان كانوا مسلحين وجاؤوا بهدف السرقة".

ولم تكشف الجهات المختصة في بغداد حتى الآن تفاصيل أو ملابسات الحادث، أو نتائج التحقيقات.

إقرأ المزيد
بينهم أجنبيات متهمات بالدعارة والتسول.. الشرطة العراقية تعتقل 168 شخصا في بغداد (صور+ فيديو)
بينهم أجنبيات متهمات بالدعارة والتسول.. الشرطة العراقية تعتقل 168 شخصا في بغداد (صور+ فيديو)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا