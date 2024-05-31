بونو يقود الهلال للفوز بكأس السعودية على حساب النصر (فيديو)

قاد الحارس المغربي ياسين بونو فريقه الهلال لحصد كأس السعودية على حساب النصر بالفوز عليه في النهائي بركلات الترجيح (6-5) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدف نادي الهلال الوحيد في الدقيقة السابعة، وعادل النصر النتيجة في الدقيقة 88 عن طريق أيمن يحيى بضربة رأسية ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي تألق فيها بونو ليمنح اللقب للهلال.

وأنهى الهلال المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد قلبي الدفاع علي البليهي وخاليدو كوليبالي في الدقيقتين 86 و90.

ومن جانبه أكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56، بعد طرد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وبدأ للقاء بضغط كبير من جانب نادي الهلال، من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك نادي النصر، وحسم المباراة لصالحه مبكرا.

وفي الدقيقة السادسة، أهدر ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الأول لنادي النصر، بعد انفراد اللاعب بمرمى الهلال، بعد تمريرة رائعة من جانب أيمن يحيى، إلا أن تسديدته مرت فوق المرمى.

وسجل ميتروفيتش هدف الهلال الأول في الدقيقة السابعة بعد عرضية من جانب مالكوم فيليب، قابلها المهاجم الصربي برأسية رائعة سكنت الشباك.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء، دون تشكيل أي خطورة من جانب لاعبي الفريقين في وسط الملعب خلال اللقاء.

وتألق ياسين بونو في الدقيقة 35، وتصدى لتسديدة قوية لرونالدو بعد افراده بالمرمى.

وعاد بونو للتألق من جديد في الدقيقة 43، حيث تصدى لتسديدة رونالدو مجددا، وتسديدة أخرى من جانب أوتافيو مونتيرو.



وشهد الشوط الثاني، محاولات من جانب لاعبي نادي النصر، من أجل تعديل النتيجة، وسط تمركز رائع من جانب لاعبي نادي الهلال في وسط ملعبهم، وتألق من جانب ياسين بونو خلال اللقاء.

وفي الدقيقة 87 عادل أيمن يحيى النتيجة في الدقيقة لصالح نادي النصر، بعد رمية تماس رائعة من جانب علي لاجامي، قابلها يحيى برأسية داخل شباك ياسين بونو.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث تألق بونو.

وأضاع روبن نيفيز بتسديدة في القائم الأيمن، أعقبه تيليس الذي سدد خارج المرمى.

ميتروفيتش سجل الهدف الأول للهلال من الركلة الثانية، بينما أحرز رونالدو من الركلة الثانية للنصر.



وفي الثالثة سجل كنو للهلال، وتابعه سامي النجعي بالتسجيل للنصر، أما الركلة الرابعة فقد سجلها حسان تمبكتي، فيما أحرز غريب للنصر رغم محاولة بونو.



الركلة الخامسة، سجل عبد الله الحمدان للهلال، ولاجامي للنصر.

وأهدر سعود عبد الحميد في السادسة بتصدي لوليد عبدالله، ورد علي الحسن ويهدرها ليتصدى بونو.



ناصر الدوسري أحرز السابعة للهلال، قبل أنم يتصدى بونو لركلة مشاري النمر ويمنح اللقب لـ"الزعيم".

المصدر: RT