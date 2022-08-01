أعراض سرطان الدم التي تظهر في الصباح

كشف أطباء الأورام أعراض سرطان الدم، التي تظهر فجأة في الصباح.





ويشير موقع Express، إلى أن أعراض السرطان، تختلف من حيث انتشار الخلايا. ولكن الأطباء كشفوا الأعراض "المفاجئة" لسرطان الدم ، التي يمكن أن تظهر في الصباح.

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ويعتبر علماء كلية الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، أن التعب والوهن بغض النظر عن فترة النوم، يمكن أن يشير إلى سرطان الدم.

ويقول خبراء مركز بحوث السرطان في المملكة المتحدة: "يؤثر التعب المرضي في الشخص جسديًا وعاطفيًا. ولكنه يختلف في مدته وشدته وتكرر حدوثه".

ويحدد الخبراء الأعراض الأخرى لسرطان الدم:

- الشحوب أو التعب الظاهر؛

- ضيق التنفس؛

- ضعف المناعة؛

- كدمات أو نزيف الدم الذي يتكرر حدوثه؛

- فقدان الوزن.

ووفقا للأطباء، عند وجود هذه الأعراض يجب استشارة أخصائي أمراض الباطنية، الذي يقرر بعد التعرف على الحالة، إما وصف العلاج، أو إجراء التحاليل اللازمة إذا ظهرت لديه شكوك معينة.

فمن المعرض للإصابة بسرطان الدم؟

يشير الخبراء، إلى أنه في معظم الحالات يكون من الصعب تحديد أسباب المرض. ولكن هناك عوامل تساعد وتزيد من تطور سرطان الدم.

ويضيفون، سرطان الدم الأكثر خطورة هو سرطان الدم الحاد، الذي يتطور بسرعة ويهاجم الجسم بقوة. وهذا النوع يحتاج إلى علاج فوري. ووفقا لبيانات مركز بحوث السرطان في المملكة المتحدة، يصيب هذا النوع كبار السن عادة. كما أن الإشعاع يزيد من خطورة تطور المرض. بالإضافة إلى ذلك تساعد عوامل أخرى مثل أمراض الدم والاستعداد الوراثي على تطور سرطان الدم.

المصدر: نوفوستي