كيف نتغلب على ضعف العضلات؟

توجد في جسم الإنسان 640-850 عضلة، بفضلها يمكن المشي والتواصل والتنفس والقيام بأعمال مختلفة.





ولكن بعد الأربعين من العمر، تبدأ هذه العضلات بالضمور والضعف، وبعد الستين، يفقد الإنسان 5% من النسيج العضلي. ومع ذلك تستمر العضلات بالقيام بوظائفها، ولكن بجهد أكبر. ويسمي الأطباء، الشعور بالتعب أو الإرهاق بالوهن.

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فما هي أسباب هذا الوهن، وما هي الأمراض التي تظهر أعراضها كضعف عضلي؟

يقول الدكتور فلاديمير خافينسون، أخصائي أمراض الشيخوخة، قبل كل شيء قد يكون نقص عنصر الحديد في الدم، سببا في الضعف العضلي. كما أن قلة النوم يمكن أن تسبب هذا الضعف أيضا. فإذا كان الإنسان ينام أقل من 7-8 ساعات في اليوم، فقد تظهر عنده مشكلات صحية مختلفة بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك من الضروري الخلود إلى النوم في نفس الوقت يوميا.

ويضيف، يؤدي الإجهاد، إلى خلل في عمل القلب والأوعية الدموية، حيث أن الزيادة في الكورتيزول والدرينالين تستهلك في العضلات وخاصة في عضلات الساقين.

ويمكن أن تسبب التغذية غير الصحية اضطراب عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري. لذلك يجب عدم الإفراط بتناول الطعام والحفاظ قدر الإمكان على رشاقة الجسم ويجب أن يكون الطعام متنوعا، ومن الضروري تناول على الأقل 400 غرام من الخضروات والفواكه يوميا.

ويضيف، للأسف تناول بعض أنواع الأدوية، مثل المضادات الحيوية والمدرة للبول، يسبب انخفاضا كبيرا في تركيز المغنيسيوم المهم للجسم، وهذا يؤدي إلى الضعف واللامبالاة. لذلك يعاني الكثيرون من نقص عنصر المغنيسيوم المهم، الذي يمكن تعويضه بتناول السبانخ والمكسرات والحبوب الكاملة والبقول، والبذور ، حيث تحتوي 100 غرام من بذور اليقطين على 148% من كمية المغنسيوم التي يحتاجها الجسم في اليوم.

المصدر: فيستي. رو