خبير لا ينصح بتناول مشروبات الطاقة عشوائيا

أعلن إيفان أليمينكو، خبير التغذية الروسي، أنه يمكن القول أن مشروبات الطاقة غير مضرة لصحة الإنسان، ولكن بشرط تحديد الجرعة والسكر وعدد من "الأمراض المزمنة".

وقال، الجفاف ومشكلات في الأسنان وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، هي في انتظار الشخص الذي يتناول مشروبات الطاقة.

ويؤكد الخبير، على أن هذه العواقب غير السارة للجسم، فعلا قد تحصل إذا تناول الشخص هذه المشروبات بكمية كبيرة. وأضاف، الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة ولا يفرط في تناول هذه المشروبات وغيرها عليه ألا يخاف من تناول علبة منها. وقال "إذا كان الشخص لا يعاني من أي أمراض مزمنة، فلا خطر من تناول علبة من مشروبات الطاقة. ولكن الخطر يكمن في الإفراط بتناولها. لأنه إذا كانت لديه أمراض مزمنة معينة فحتى الافراط بتناول الماء سيكون ضارا. فالشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم مثلا، عليه التقليل من تناول السوائل لمنع ارتفاعه".

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وأضاف موضحا، يمكن أن تسبب مشروبات الطاقة مشكلات في المعدة وترفع مستوى الحموضة فيها. وأيضا قد تؤذي البنكرياس. ولكن الخطر الرئيس من هذه المشروبات هو السكر. فسكر الغلوكوز نفسه يعتبر مصدرا للطاقة، وعند تناول مشروبات الطاقة يرتفع مستوى السكر في الدم لذلك نشعر بطاقة عالية. إضافة لهذا تحتوي هذه المشروبات على مادة الكافيين أيضا.

وقال، الفائدة الوحيدة من تناول مشروبات الطاقة هي الشعور بطاقة عالية مؤقتة، كالشعور بعد تناول القهوة، والفرق الوحيد بينهما هو أن أضرار القهوة أقل.

المصدر: نوفوستي