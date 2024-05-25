السعودية.. مقطع فيديو يوثق جانبا من حياة المواطنين في المملكة قبل 43 عاما يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو يظهر جانبا من حياة المواطنين في المملكة قبل 43 عاما.

ةفي حسابه على منصة "إكس"، نشر سعيد السهيمي، وهو مستشار إعلامي وناشط بيئي وصانع محتوى، مقطع فيديو من المملكة، تم توثيقه عام 1401 هجري الموافق عام 1981 ميلادي.

وعلق السهيمي على الفيديو قائلا: "مقطع مصور عام 1401 هجري 1981 ميلادي في السعودية قبل 43 سنة.. في أي منطقة تم التصوير؟ حاول تخمن".

وأردف: "للجيل الجديد.. هكذا كانت البساطة في الحياة المتطورة التي يحدثك عنها جدك إذا قالك: "منول الأمور طيبة"..وأنا من اللي لحق عليها بس صغير..جيل الثمانينات كيف حالكم؟"

وأظهر الفيديو، عددا من المواطنين يقودون سياراتهم، ويباشر رجال المرور عملهم في فحص أوراق السيارات والرخص.

كما أبان الفيديو مواطنا ينزل من سيارته ويتجه إلى محل مكواة ويسأل المكوجي عن موعد الانتهاء من كي ملابسه وأخذها.

كما وثق الفيديو مواطنا وهو يشتري خبزا ولحوما وخضروات، وعددا من المواطنين يجلسون على مقهى.

وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو، حيث حظي بمئات آلاف المشاهدات، فيما علق أحدهم قائلا: "نفسي أرجع أعيش الزمن ذاك"، وأضاف آخر: "يعتبر تطور كبير فعلا بوقته على مستوى الحياة، وطبيعة الحياة التغير".

في حين تباينت التعليقات حول المناطق الظاهرة في الفيديو، حيث قال البعض إنها جدة، فيما رأى آخرون إنها مكة.

نفسي ارجع اعيش الزمن ذاك — هيمو 🇸🇦 (@heema__115) May 24, 2024

المصدر: RT