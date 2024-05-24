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السعودية.. مدير مدرسة يقدم لطلابه هدية غير متوقعة بعد إحالته إلى التقاعد (فيديو + صور)

مجتمع

السعودية.. مدير مدرسة يقدم لطلابه هدية غير متوقعة بعد إحالته إلى التقاعد (فيديو + صور)
Sputnik
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في لفتة جميلة، أقدم مدير مدرسة في السعودية على إهداء الطلاب دراجات هوائية بعد إحالته إلى التقاعد، ما أثار تقاعلا كبيرا.

وفي التفاصيل، ختم مدير مدرسة "أبي دجانة" الابتدائية بالبدع مسلم بن سلمان المسعودي مسيرته التعليمية في يوم تكريمه بمناسبة تقاعده بعد خدمة 30 عاما بتوزيع دراجات هوائية على كل طالب بدون استثناء.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع بادرة المدير هذه، حيث علق أحدهم قائلا: "بادرة جميلة وهؤلاء الأطفال سيذكرونه ولو بعد سنين طويلة ويدعون له ولا تضيع عند الله، وأضاف آخر: "جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي ماله، وأسعده كما أسعد طلاب مدرسته، وجعلها خالصة لوجهه الكريم".

السعودية.. مدير مدرسة يقدم لطلابه هدية غير متوقعة بعد إحالته إلى التقاعد (فيديو + صور)

المصدر: RT

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