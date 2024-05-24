السعودية.. مدير مدرسة يقدم لطلابه هدية غير متوقعة بعد إحالته إلى التقاعد (فيديو + صور)

في لفتة جميلة، أقدم مدير مدرسة في السعودية على إهداء الطلاب دراجات هوائية بعد إحالته إلى التقاعد، ما أثار تقاعلا كبيرا.

وفي التفاصيل، ختم مدير مدرسة "أبي دجانة" الابتدائية بالبدع مسلم بن سلمان المسعودي مسيرته التعليمية في يوم تكريمه بمناسبة تقاعده بعد خدمة 30 عاما بتوزيع دراجات هوائية على كل طالب بدون استثناء.

مدير المدرسة / مسلم بن سلمان المسعودي يختم مسيرته التعليمية في يوم تكريمه بمناسبة تقاعده ١٤٤٥/١١/١٤بعد خدمة ٣٠ عاما بتوزيع سيكل على كل طالب بدون استثناء pic.twitter.com/S82tSycWBX — مدرسة أبي دجانة (@Moe_tbk_00_0415) May 24, 2024

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع بادرة المدير هذه، حيث علق أحدهم قائلا: "بادرة جميلة وهؤلاء الأطفال سيذكرونه ولو بعد سنين طويلة ويدعون له ولا تضيع عند الله، وأضاف آخر: "جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي ماله، وأسعده كما أسعد طلاب مدرسته، وجعلها خالصة لوجهه الكريم".

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في مشهد مُهيب.. مدير مدرسة يُهدي دراجات هوائية لجميع طلابه نظراً لتقاعده؛ بعد خدمة امتدت 30 عاماً. pic.twitter.com/FZXiFz4NY6 — الميدان التعليمي (@almaydanedu) May 23, 2024

المصدر: RT