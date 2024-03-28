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صحيفة تكشف سبب قطع العلاقة بين توم كروز وعارضة أزياء روسية

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صحيفة تكشف سبب قطع العلاقة بين توم كروز وعارضة أزياء روسية
dzen.ru
توم كروز وإلسينا خيروفا
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تم الكشف عن سبب قطع العلاقة بين نجم هوليوود توم كروز وعارضة الأزياء الروسية إلسينا خيروفا.

وقالت صحيفة US Weekly نقلا عن مصدر لها إن نجم هوليوود توم كروز قطع العلاقة مع عارضة الأزياء الروسية إلسينا خيروفا بسبب عدم توافق شخصيتيهما.

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يذكر أن معلومات عن فراق النجمين ظهرت نهاية فبراير 2023، رغم عدم إعلانهما رسميا عن علاقتهما العاطفية.

وقال المصدر: "لقد أدركا للتو أنهما شخصيتين غير متوافقتين. لقد كانت لديهما أفكار مختلفة حول العلاقة".

علاوة على ذلك، فبعد الفراق، ظل العشيقان السابقان في علاقة جيدة، والآن تجمعهما علاقة صداقة فقط.

وكانت صحيفة Page Six قد أفادت في وقت سابق بأن توم كروز التقى بعارضة الأزياء السابقة وابنة نائبة مجلس الدوما، إلسينا خيروفا، خلال حفل شاي في منزله في لندن، حيث كان ينظم كل أسبوع مثل هذه الأمسيات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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