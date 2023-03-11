السعودية.. سحابة تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل (فيديو)

وثق مقطع فيديو سحابة تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل شمال غرب السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا مهيبا لسحابة ضخمة وهي تمطر على مكان واحد في إحدى محافظات منطقة حائل، وسط حالة من الطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة.

وشهدت مدينة حائل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء المدينة خلال ساعات الليل، تزامنً مع هطول الأمطار.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها من أمطار وسماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي للتدني في الرؤية على هذه المناطق من المملكة.

وطالب الدفاع المدني السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة في بعض الطرق بسبب الضباب الكثيف، محذرا من أتربة مثارة على الرياض حتى الساعة 12 مساء، وأنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 من مساء السبت.

المصدر: وسائل إعلام سعودية