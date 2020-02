قرية إيطالية تجذب السكان الجدد إليها بخطة مبتكرة

View this post on Instagram

www.paesaggiirpini.it ◦ ✩ LOCATION : #Teora ✩ PUBLISHED By @ferraradaniele ------------------------------ ------------------------------ ✩ Selected by @felicedd ◦ VALID TAG #paesaggiirpini ◦ PARTNERS: @paesaggisalernitani @paesaggisannio @paesagginapoletani @paesaggicasertani @faigiovani.avellino @worldprime ◦ ◎ TAG: #borgo #borghi #town #oldtown #hill #hills #veduta #details #valley #teoraPI #nature #avellino #ig_avellino #ig_amalficoast #landscapes #follow #followme #f4f #campania #paesaggi #italy #italia ◦