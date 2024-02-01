لأول مرة .. "الأسطورة أتيلا" على خشبة المسرح الوطني في جمهورية توفا الروسية

سيتم عرض المسرحية المستوحاة من رواية الكاتب الروسي يفغيني زامياتين "أتيلا" عن حاكم الهون الأسطوري أتيلا، لأول مرة في جمهورية توفا الروسية، وبلغة التوفان.

وأعلنت الخدمة الصحفية للمسرح أن العرض الأول للمسرحية يخطط له في فبراير أو مارس المقبل في مسرح الموسيقى والدراما الوطني بلغة التوفان.

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وقال الناطق باسم الخدمة الصحفية للمسرح:" لأول مرة، يقوم المسرح الوطني للموسيقى والدراما في جمهورية توفا الروسية بإعداد عرض يستند إلى مسرحية يفغيني زامياتين "أتيلا". والعرض مكرس لحاكم الهون الأسطوري أتيلا. وتتطرق المسرحية إلى فترة حكمه وحياته بين عامي 434-453 م.عندما قام بتوحيد القبائل التركية والألمانية والسلافية وغيرها. ونحن نستعد لهذا الأداء بلغة التوفان. ويعمل الآن المترجم مع نص الكاتب زامياتين. وستكون هناك أيضا ترجمة فورية إلى اللغة الروسية".

ومن المخطط له أن يتم العرض الأول للمسرحية في فبراير – مارس عام 2024. ومدير إنتاج العمل المسرحي هو فنان شعب لتوفا سعيداش مونجوش.

يذكر أن يفغيني زامياتين أبدع في مسرحية "أتيلا" في عشرينيات القرن الماضي. ونادرا ما يتم عرض الدراما في روسيا. وجرى العرض الأخير للمسرحية عام 2021 في مسرح مدينة يوجنو ساخالينسك في شرق روسيا.

المصدر: تاس