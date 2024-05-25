"نيويورك تايمز": تصريحات مجموعة السبع ستؤدي إلى مزيد من تفتيت الاقتصاد العالمي

حذر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" من أن ما جاء في التصريحات المشتركة لوزراء مالية مجموعة السبع، حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية، قد تؤدي إلى زيادة تفتت الاقتصاد العالمي.

وقالت الصحيفة إن جهود مجموعة السبع في السنوات الأخيرة لاحتواء روسيا والصين لم تحقق سوى "نجاح محدود".

تجدر الإشارة إلى أن المقترحات التي يدرسها وزراء المالية في الدول الغربية بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا والسعي للحد من تصدير المنتجات الرخيصة من الصين يمكن أن تعزز الانقسام بين الغرب واقتصاديات روسيا والصين وحلفائهم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التفتت العالمي الذي يثير قلق خبراء الاقتصاد.

هذا وقد حذرت مديرة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في نوفمبر الماضي، من عواقب مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب، وأكدت أن ذلك سيكون له عواقب سلبية بشكل عام على تطوير النظام المالي العالمي.

بدوره قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف في وقت سابق، إن روسيا الاتحادية ستضطر إلى التصرف بشكل مماثل إذا قررت الدول الغربية مصادرة احتياطياتها.

المصدر: تاس