فرنسا: مجموعة السبع تبحث عن طريقة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة تتوافق مع القانون الدولي

أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير أن مجموعة السبع لن تتخذ أي قرارات تنتهك القانون الدولي ضد الأصول الروسية المجمدة.

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ونقلت وكالة ANSA عن الوزير أنه تتم في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع بمدينة ستريزا الإيطالية مناقشة اقتراح أمريكي لاستخدام الأصول الروسية.

وأضاف: "السؤال هنا ما هو الأسلوب لذلك. يحاول الأمريكيون جعل كل شيء يتفق مع القانون الدولي ويساهم الأوروبيون من جانبهم في هذا السياق.. هدفنا هو التوصل إلى اتفاق وفقا للقانون الدولي ومع الحفاظ على الوحدة".

وتابع: "نريد أن نستخدم هذا الاجتماع لتحديد الموقف المشترك من الاستخدام الأفضل للفوائد من الأصول الروسية عام 2025 وما بعده".

وقال: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الأخطار الجيوسياسية أصبحت أكبر تهديد للنمو والاقتصاد وردنا هو الحفاظ على وحدتنا فيما يخص أهم المسائل مثل التجارة والضرائب الدولية ودعم أوكرانيا".

المصدر: ِANSA