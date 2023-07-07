وسائل إعلام: واشنطن تضغط على هونغ كونغ والإمارات للحد من التجارة مع روسيا

أفادت صحيفة "نيكي آسيا" نقلا عن مصادرها بأن وزارة الخزانة الأمريكية تمارس ضغطا على هونغ كونغ والإمارات للحد من توريدات السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وعقد 3 مسؤولين من الخزانة الأمريكية يومي 15 و16 يونيو الماضي لقاءات بعدد من المؤسسات في هونغ كونغ، حيث سلموا لها قائمة بأسماء 38 من البضائع ذات الاهتمام المزدوج، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وأشارت المصدر نفسه إلى أن القائمة تضمنت أشباه الموصلات والطائرات والمروحيات ومكونات الطائرات المسيرة.

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وحضر اللقاء ممثلون عن مصارف HSBC وStandard Chartered وBank of China، كما أضافت الصحيفة أن المسؤولين في الخزانة الأمريكية زاروا الإمارات العربية المتحدة أيضا لمناقشة المسألة نفسها.

وأعلنت إدارة هونغ كونغ في وقت سابق أنها غير ملتزمة بنظام العقوبات المفروض على روسيا من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: تاس