روسيا.. إبرام اتفاقية لجذب سياح من إيران

أبرمت شركة التطوير الروسية "كافكاز أر أف" (KAVKAZ.RF) مذكرة تفاهم مع إيران لتطوير وتعزيز السياحة، وتهدف الوثيقة لجذب السياح الإيرانيين إلى روسيا.

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وتم إبرام الوثيقة في إطار فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي شهد مشاركة واسعة على الرغم من القيود الأجنبية.

وكشف المدير العام لشركة التطوير "كافكاز أر أف" أندريه يومشانف عن أهداف الاتفاقية، وقال في حديث لـRT على هامش مشاركته في المنتدى: "تعد إيران بالنسبة لنا شريكا استراتيجيا لعدد من الأسباب فهم أولا أصدقاؤنا ونريد أن نطور استثماراتنا معهم، ثانيا بالأخذ في الاعتبار القرب الإقليمي والسمات الثقافية في القوقاز فنحن نتخذ من ذلك منصة قوقازية خاصة للتفاعل الملموس، فمن أبسط الأفكار التي نسعى لتطويرها هي تطوير السياحة الصادرة والواردة، فمثلما نهتم بسفر سائحينا إلى إيران البلد ذي الحضارة القديمة والثقافة الفريدة فنحن مهتمون أيضا باستقطاب السائحين من إيران".

وأضاف "يوجد مشغل سياحي أنشئ خصيصا لكي يستطيع السائحون الإيرانيون السفر إلى روسيا، وهذا لا يقتصر على القوقاز فحسب وإنما موسكو وسان بطرسبورغ، وبالمجمل يوجد اهتمام بكل أقاليم روسيا، فالأصدقاء الذين وقعنا معهم قد أتوا إلى هنا في سان بطرسبورغ وقد يكون لديهم انطباع مبهر عن العمل الفعال والثقافة وبالمجمل يُعتبر هذا المكان جميلا ومثيرا للاهتمام".

وأشار المسؤول إلى أن الخطوة تعمق أوصر الصداقة بين البلدين، كما كشف عن توقيع اتفاقية مع جمهورية داغستان الروسية لبناء مجمع سياحي جديد بالقرب من عاصمة الجمهورية محج قلعة.

واعتبر المسؤول المشروع مهما لقطاع السياحة في روسيا ومنطقة القوقاز، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من البناء بحلول العام 2030.

وعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ووفقا لأنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي فقد بلغت حصيلة المنتدى هذا العام أكثر من 900 صفقة وعقد بقيمة ناهزت مستوى 3.860 تريليون روبل (حوالي 46 مليار دولار).

المصدر: RT