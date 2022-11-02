السعودية توسع قائمة الموردين المعتمدين للأغنام والألبان من روسيا

أفادت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، بأنه تمت زيادة عدد المنتجين الروس للحوم ومنتجات الألبان المسموح لهم بتصدير منتجاتهم إلى السعودية، حيث تمت إضافة 3 شركات جديدة.

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وقالت "روس سلخوز نادزور" في بيان اليوم الأربعاء إن "إدارة الغذاء والدواء الحكومية بالمملكة العربية السعودية وسعت قائمة الشركات الروسية المعتمدة لتوريد منتجات غذائية إلى المملكة، حيث تمت إضافة مؤسسة للحم الضأن ومؤسستين لتصنيع الألبان".

وأضافت، أنه يحق الآن لثماني شركات روسية منتجة للحوم الضأن، و16 شركة لتصنيع الألبان تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: نوفوستي