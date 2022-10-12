بولندا: ندرس جميع الفرضيات لمعرفة أسباب تسرب النفط من "دروجبا"

صرح السكرتير الصحفي للوزير المنسق للخدمات الخاصة في بولندا ستانيسلاف زارين، بأن الحكومة البولندية تدرس جميع الفرضيات لمعرفة أسباب تسرب النفط من خط أنابيب "دروجبا".

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وقبل ذلك اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الصربي زورانا ميهايلوفيتش أن حالة الطوارئ في خط أنابيب النفط "دروجبا" جزء من حرب الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "بيرن" البولندية، أنه تم اكتشاف تسرب نفطي في أحد خطي "دروجبا" في بولندا، ويعد المسار الطريق الرئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا.

وخط "دروجبا"، الذي افتتح في 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي