صربيا: حادثة "دروجبا" جزء من حرب الطاقة العالمية

اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الصربي زورانا ميهايلوفيتش أن حالة الطوارئ في خط أنابيب النفط "دروجبا" جزء من حرب الطاقة العالمية.

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وقالت المسؤولة، إن التقارير التي تحدثت عن تسرب في خط أنابيب النفط دروجبا ومشاكل أخرى حول إمدادات النفط الروسي هو استمرار للأحداث التي تعرضت لها أنابيب "السيل الشمالي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "بيرن" البولندية، أنه تم اكتشاف تسرب نفطي في أحد خطي "دروجبا" في بولندا، ويعد المسار الطريق الرئيسي لإمدادات النفط الروسي إلى ألمانيا.

عن أسباب تسرب النفط، قالت الحكومة البولندية إن التسرب ناجم عن "أضرار عرضية"، ولا يوجد سبب لافتراض حدوث تخريب معتمد.

ويعد هذا ثاني حادث في غضون شهر تتعرض له أنابيب يمر عبرها تصدير موارد الطاقة الروسية، ففي شهر سبتمبر الماضي تعرضت 3 أنابيب من "السيل الشمالي 1 و2" لتفجيرات.

المصدر: نوفوستي