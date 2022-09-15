"فاينانشيال تايمز" تحذر من خيبة أمل تنتظر أوروبا من الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير لها، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إمداد أوروبا بما يكفي من النفط والغاز لإنقاذها من أزمة الطاقة الحالية.

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ووفقا للصحيفة، فإن منتجي النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة يحذرون من أنهم لن يكونوا قادرين على زيادة الإنتاج بشكل كاف.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق مؤخرا، إلا أن الوضع في السوق قد يتغير في مطلع ديسمبر المقبل، عندما يدخل الحظر الأوروبي على شراء النفط الروسي حيز التنفيذ.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، هذا الأسبوع من أن فرض الحظر "قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط". ويعتقد الخبراء أن الأسعار سترتفع مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل.

وأمس، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا توقعت فيه انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى 10.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2022، وإلى 9.5 مليون برميل يوميا بحلول فبراير 2023.

المصدر: إنترفاكس