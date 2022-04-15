خبير اقتصادي ياباني: فصل روسيا عن نظام SWIFT سيزعزع الدولار

قال دايسوكي كاراكاما، كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو الياباني، إن فصل روسيا عن نظام SWIFT سيهز قدرة الدولار في مواجهة الرفض طويل الأمد للعملة الأمريكية في التسويات الدولية.

وأضاف المحلل: "الابتعاد عن الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية هو اتجاه طويل الأجل كان موجودا منذ فترة طويلة، ولكن بعد بدء الأزمة في أوكرانيا، قد يشتد".

ولفت الخبير إلى أن فصل روسيا عن نظام SWIFT يهدد على الأمد البعيد هيمنة الدولار: "فقد نوقشت إمكانية ارتباط روسيا بنظام الدفع الصيني الدولي بين البنوك CIPS فيما يتعلق بحظر SWIFT.. وإذا أصبح هذا هو المعيار، فإن هيمنة الدولار ستتراجع وتنهار".

وأوضح الخبير الياباني أن الانفصال عن نظام SWIFT المالي له تأثير كبير، لكن مع مرور الوقت ستتكيف روسيا معه. ونتيجة لذلك، فإن هذا سيطمئن أولئك الذين يخشون العقوبات المالية من الولايات المتحدة.

وتابع الخبير، أن هيمنة العملة الأمريكية لن تذهب إلى أي مكان في المستقبل القريب، ولكن عندما يعتاد العالم العيش بدون نظام SWIFT، سيتغير الوضع تدريجيا.

بشكل عام، على مدار العشرين عاما الماضية، انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 12 نقطة، من 71٪ إلى 59٪ ، وتم ملء هذا الفراغ بعملات أخرى، لا سيما اليوان الصيني، الذي ارتفع بمقدار 8.3 نقطة، من 1.7٪ إلى 10٪.

وبحسب الخبير الاقتصادي، من الواضح أن الاتجاه في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي خلال ربع القرن الماضي كان للتخلص من الدولار والتحول إلى عملات البلدان النامية بسرعة والدول الغنية بالموارد: "بالطبع، من غير المرجح أن يتغير النظام النقدي الدولي الذي يهيمن عليه الدولار بشكل كبير بين عشية وضحاها، لكن انفصال روسيا عن نظام SWIFT قد خلق محاكاة لـ" مستقبل خال من الدولار، "وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في كيفية إدارة بعض البلدان لاحتياطاتها من العملات الأجنبية".

فبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. والإجراءات التقييدية المتخذة ضد روسيا موجهة في المقام الأول ضد القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.

وفي أوائل شهر مارس، قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام SWIFT.

المصدر: نوفوستي