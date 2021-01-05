النفط يقفز أكثر من 5% بعد أنباء خفض السعودية إنتاجها

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان السعودية تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي في فبراير ومارس.

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وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34 بالمئة إلى 53.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 19.20 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.3 بالمئة إلى 50.13 دولار للبرميل.

وقال مصدران من أوبك+ إن السعودية ستخفض إنتاجها من الخام بأكثر من 400 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين بالإضافة إلى تخفيضاتها الحالية.

المصدر: وكالات