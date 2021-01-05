 
مباشر

النفط يقفز أكثر من 5% بعد أنباء خفض السعودية إنتاجها

مال وأعمال

النفط يقفز أكثر من 5% بعد أنباء خفض السعودية إنتاجها
Reuters
النفط يقفز أكثر من 5% بعد أنباء عن تخفيضات سعودية طوعية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pi3o

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان السعودية تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي في فبراير ومارس.

إقرأ المزيد
السعودية تخفض إنتاجها 75 ألف برميل لاستقرار سوق النفط
السعودية تخفض إنتاجها 75 ألف برميل لاستقرار سوق النفط

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34 بالمئة إلى 53.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 19.20 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.3 بالمئة إلى 50.13 دولار للبرميل.

وقال مصدران من أوبك+ إن السعودية ستخفض إنتاجها من الخام بأكثر من 400 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين بالإضافة إلى تخفيضاتها الحالية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا