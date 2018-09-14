بومبيو يتهم روسيا بالسعي لتقويض العقوبات على كوريا الشمالية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا بالسعي إلى تقويض العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

وقال بومبيو الجمعة إن "روسيا حاولت وبصورة نشطة تقويض قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية من خلال عملها مع اللجنة 1718 التي تقيم تنفيذ العقوبات. إنهم (الروس) حاولوا تغيير الصيغ في التقرير التاريخي الذي تعده اللجنة".

وأضاف: "آمل بأن يصدر التقرير بصيغته الأصلية (دون إدخال أي تعديلات عليه كما أصرت على ذلك روسيا). سيظهر التقرير الصورة الحقيقة لمدى الالتزام بالعقوبات المفروضة والانتهاكات المرتكبة لنظام العقوبات. هذا شيء مهم".

وشدد بومبيو على أن تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ ضروري لتحقيق هدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

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المصدر: وكالات