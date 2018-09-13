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روسيا تخيب آمال نيكي هايلي

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روسيا تخيب آمال نيكي هايلي
Reuters Carlo Allegri
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي
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أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عن خيبة أملها من تعديلات على تقرير لجنة لمجلس الأمن الدولي حول تطبيق العقوبات على بيونغ يانغ، والتي أدخلت بإصرار من روسيا.

وجاء في بيان لهايلي: "نشعر بخيبة الأمل إزاء رضوخ فريق الخبراء للضغوط الروسية وإدخال تعديلات على ما كان من الضروري أن يكون تقريرا مستقلا. وهذه سابقة خطيرة وبقعة سوداء في عمل الفريق".

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وأصرت هايلي على ضرورة نشر النسخة الأولية من التقرير، متهمة روسيا بالتدخل في عمل فريق مستقل من الخبراء الأمميين.

ومنعت روسيا اللجنة رقم 1718 التابعة لمجلس الأمن الدولي، والخاصة بمتابعة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية، من إصدار تقريرها وأصرت على تعديله.

وأعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء، أن فريق الخبراء وافق على استنتاجات الجانب الروسي حول الصيغة الأولية للتقرير وبات التقرير جاهزا.

المصدر: نوفوستي

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