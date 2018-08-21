// 26.06.2018 по тикету 15478
قناة أمريكية: سقوط صاروخ روسي بمحرك نووي في بحر "بارينتس"
Sputnik
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قالت قناة "CNBC" التلفزيونية، إن المخابرات الأمريكية تفترض أن الصاروخ الروسي ذا المحرك الذي يعمل بالطاقة النووية سقط بعد اختباره في نوفمبر 2017 في بحر "بارينتس".
وأضافت القناة الأمريكية في نشرتها الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المخابرات المركزية الأمريكية أفادت في تقريرها، بأن روسيا تجهز في الوقت الراهن عملية للبحث عن الصاروخ لاستعادته.
وزعمت القناة أن 3 سفن حربية روسية ستشارك في العملية، لكنها لم تحدد موعد انطلاقها.
المصدر: "تاس"
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