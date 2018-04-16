البيت الأبيض: ترامب لا يزال يرغب في لقاء بوتين

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يزال يرغب في عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن لا توجد خطط على المدى القصير لمثل هذا اللقاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، تصريحات جاء فيها أن "الرئيس (الأمريكي) لا يزال يريد التحدث معه (مع بوتين).. وهو (ترامب) يعتقد أنه سيكون من الأفضل للعالم أن تكون لديهما علاقات جيدة.. لكن هذا يعتمد على إجراءات روسيا".

إقرأ المزيد

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه لا يجري في الوقت الراهن، بحث مسألة لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، معبرا عن أمل موسكو في تكثيف الاتصالات مع واشنطن مع مرور بعض الوقت "بعد أن ينتهي الأمريكيون من بحث قضاياهم الداخلية".

المصدر: وكالات