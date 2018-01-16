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أردوغان: العملية العسكرية التركية في عفرين السورية ستجري بمشاركة فصائل سورية معارضة

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أردوغان: العملية العسكرية التركية في عفرين السورية ستجري بمشاركة فصائل سورية معارضة
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية في منطقة مدينة عفرين السورية ستجري بدعم من فصائل المعارضة السورية.

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ويعتبر هذا التصريح، الذي أدلى به أردوغان أمام الصحفيين في البرلمان التركي، الأحدث في سلسلة من تحذيراته من البدء السريع للعملية العسكرية في عفرين، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن عن نيتها بالتعاون مع القوات الكردية تشكيل وحدات جديدة ستضم 35 ألف مقاتل في شمال سوريا.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

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