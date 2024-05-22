سياسي تركي يرجح فرضية العمل التخريبي في مصرع رئيسي

رجح زعيم حزب "الوطن" التركي دوغو بيرينجيك احتمالية أن يكون حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ناجما عن عمل تخريبي.

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وقال بيرينجيك: "أنا أثق بالتصريحات الإيرانية حول هذه القضية، قالوا إنها كانت حادثا، وأنا أعتقد أيضا أنه كان حادثا، لكن لن أتفاجأ إذا كان جريمة، لأن إيران هي واحدة من الدول الرائدة التي تقاتل ضد الإمبريالية الأمريكية والصهيونية الإسرائيلية، وهذا البلد هدف لمثل هذه الجرائم. في هذا الصدد، لن يفاجأ أحد منا إذا تم الإعلان عن أنها جريمة".

ووفقا له، فإن هذا الحادث "مؤسف للدولة الإيرانية، حقيقة أن الرئيس الإيراني لا يمكن حمايته، بغض النظر عن الظروف الجوية، هو وضع مؤسف يجب تعلم الدروس منه".

ووفقا له، تلقى الحزب دعوة وسيمثله وفد في مراسم الجنازة في إيران.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: تاس