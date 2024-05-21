البيت الأبيض يطالب إسرائيل بإعادة تغطية وكالة " أسوشيتد برس" المباشرة لغزة

دعت الولايات المتحدة الثلاثاء إسرائيل إلى التراجع عن قرار وقف خدمة البث المباشر لوكالة "أسوشيتد برس" بعد منعها من تغطية الأحداث في غزة.

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وقال متحدث باسم البيت الأبيض "نتواصل بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية للتعبير عن مخاوفنا بشأن هذا الإجراء ولمطالبتها بالتراجع عنه".

وأعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية يوم الثلاثاء أنها "صادرت معدات تصوير وبث لوكالة "أسوشيتد برس" في سديروت كانت قناة "الجزيرة" تستخدم بثها".

وشجبت "أسوشيتد برس" إجراءات الحكومة الإسرائيلية "لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها" معتبرة أن "وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".

وحثت إسرائيل على "إعادة المعدات وتمكينها من البث المباشر لتوفير خدمة صحافية مرئية لآلاف وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن "مسؤولين استولوا على كاميرا ومعداتها جنوب إسرائيل واتهموها بانتهاك الحظر الذي فرض على الجزيرة".

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ولفتت إلى أن قناة "الجزيرة" واحدة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر من الوكالة.

وجاءت المصادرة في أعقاب أمر شفهي يوم الخميس بوقف البث المباشر وهو ما رفضت المؤسسة الإخبارية القيام به.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قررت بالإجماع مطلع مايو الجاري إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل متهمة القناة القطرية بالتحريض.

المصدر: أ ف ب