56 تسديدة.. تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة من ركلات ترجيح

حطم ناديا ديمونا وشيشمون الإسرائيليان الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة ركلات ترجيح في مباراة كرة قدم وصلت إلى 56 تسديدة.

وانتهى الوقتان الرئيسي والإضافي للقاء، الذي أقيم أمس الاثنين، بنتيجة 2:2، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 23:22 لصالح ديمونة.

وسدد الفريقان 56 تسديدة على المرمى.

ويعود الرقم القياسي السابق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية الإنجاز لنهائي كأس ناميبيا عام 2005، عندما فاز بالاس على سيفيك في سلسلة من ركلات الترجيح وصلت إلى 48 تسديدة، إذ انتهت المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة 2-2، وحسمت المباراة 17:16 بركلات الترجيح.

المصدر: "لينتا.رو"