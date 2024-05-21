أطعمة تضعف القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال

اكتشف علماء من جامعة روفيرا إي فيرجيلي الإسبانية أن تناول الأطفال أطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.



وتشير مجلة Jama Network Open، إلى أنه وفقا للباحثين تحتوى الأطعمة فائقة المعالجة على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر والكربوهيدرات، ما يزيد من خطر إصابة الأطفال الذين أعمارهم 3 سنوات وأكثر بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

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وقد شارك في هذه الدراسة 1500 طفل أعمارهم 3-6 سنوات، طلب الباحثون من والديهم تزويدهم بمعلومات عن كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي يتناولها أطفالهم عادة. تنسب للأطعمة فائقة المعالجة، الأطعمة المنتجة في الظروف الصناعية مع إضافة كميات كبيرة من السكر والملح والدهون والألوان الاصطناعية والمواد الحافظة. وتشمل الوجبات السريعة ورقائق البطاطس والأطعمة المجمدة والمشروبات الغازية المحلاة واللحوم المصنعة والجبن والكعك والبسكويت.

واكتشف الباحثون، أن لدى الأطفال الذين يتناولون أطعمة فائقة المعالجة، مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ومستوى الدهون في الجسم أعلى، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في دمهم.

واتضح أيضا، أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة والآيس كريم والأطعمة الدهنية أدى إلى انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد في دمهم. وكما هو معروف يساعد الكوليسترول الجيد على حماية القلب والأوعية الدموية، وانخفاض مستواه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويشير الباحثون، إلى أن عامل الخطر الإضافي لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال هو زيادة وزنهم نتيجة إفراطهم في تناول الأطعمة فائقة المعالجة.

المصدر: gazeta.ru