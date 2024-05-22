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مصر.. وزارة الداخلية تدحض بفيديو ادعاء شخص يحمل جنسية أجنبية تعرضه للسرقة في مطار القاهرة

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مصر.. وزارة الداخلية تدحض بفيديو ادعاء شخص يحمل جنسية أجنبية تعرضه للسرقة في مطار القاهرة
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم حول انتشار السرقات في مطار القاهرة الدولي، رغم التشديدات الأمنية المكثفة.

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ونفت وزارة الداخلية المصرية صحة تلك الادعاءات، ونشرت فيديو تفصيليا على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي توضح كذب وافتراءات مدعي التعرض للسرقة.

وأكدت الداخلية أنه لا صحة لما تم تداوله بالقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بزعم حدوث سرقات بالمطارات.

كما أضافت أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

وأظهر الفيديو التوضيحي لوزارة الداخلية مراحل دخول الشخص مدعي التعرض للسرقة المطار حتى التوجه إلى الطائرة من خلال الكاميرات المنتشرة في أنحاء المطار.

المصدر: RT

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