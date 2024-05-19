مصر.. الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات سرقة فيلا الفنانة غادة عبد الرازق

كشفت السلطات الأمنية المصرية، ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية وملابس من داخل فيلا الفنانة غادة عبد الرازق بمنطقة المعادي، في القاهرة.

وأفادت التحريات الأمنية بأن خادمتين "نيجيريتي الجنسية " سرقتا قطعتين من مصوغات ذهبية تعود للفنانة، وبعض ملابسها الخاصة من داخل الفيلا أثناء عملهما.

وأضافت التحريات أن الخادمتين سلمتا المسروقات للسائق الموجود في الفيلا مدعيتان أن تلك المقتنيات خاصة بهما فارتاب السائق في أمرهما وقام بتسليم المسروقات للفنانة غادة عبدالرازق.

وبدأت الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من الفنانة غادة عبد الرازق يفيد باكتشافها سرقة بعض المقتنيات الخاصة بها عن طريق خادمتين بمنزلها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم القبض على الخادمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: الشروق