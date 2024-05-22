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السعودية.. تنفيذ حكم القتل بحق مواطن أقدم على فعل خطير

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السعودية.. تنفيذ حكم القتل بحق مواطن أقدم على فعل خطير
وزارة الداخلية السعودية
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نفذت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، حكم القتل بأحد الجناة على ارتكابه جريمة مهددة للأمن الوطني.

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وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إنه تم تنفيذ الحكم بحق الجاني محمد نبيل بن محمد آل جوهر، وهو سعودي الجنسية.

وأشارت إلى أنه أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في انضمامه لتنظيم إرهابي يستهدف قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة، والنقاط والدوريات الأمنية، وقيامه بأدوار مع عناصر هذا التنظيم من أجل تنفيذ تلك الأعمال الإرهابية.

وأضاف البيان أنه "تمت إحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، فيما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور، ونُفذ حُكم القتل يوم الثلاثاء بالمنطقة الشرقية".

وأكدت الداخلية السعودية "حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: RT

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