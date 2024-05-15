السعودية..الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام أجنبي قتل مواطنا مصريا في مكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم هارون كمال محمد كمال خان - باكستاني الجنسية - على قتل محمد صبحي عبد الحميد جامع - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني هارون كمال محمد كمال خان، يوم الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 15 مايو 2024 بمنطقة مكة المكرمة".

وختم البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"