"اتصل بنا وإلا سننشر أنك وشيت بجيرانك لحماس".. صحيفة عبرية تكشف عملية ابتزاز إسرائيلية لسكان غزة

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء تقريرا عن عملية أطلقها الجيش الإسرائيلي لابتزاز سكان قطاع غزة، حيث هدد بنشر صور أشخاص زعم أنهم كانوا يتعاونون مع حماس ويبلغون عن جيرانهم.

وفي التقرير الذي نشر تحت عنوان "الجيش الإسرائيلي يطلق عملية لابتزاز سكان غزة: اتصل بنا وإلا سننشر أنك أبلغت حماس عن جيرانك"، تقول الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ في نشر صور ومعلومات تعريفية لسكان قطاع غزة الذين ادعت أنهم عملاء يتجسسون على سكان القطاع الآخرين لصالح جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس.

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وتضيف الصحيفة العبرية أن الجيش هدد بمواصلة نشر معلومات عن آخرين إذا لم يتصلوا بالقوات الإسرائيلية في غزة.

ووفق "هآرتس" فإن المعلومات التي نشرها الجيش تعد جزءا من المواد الاستخباراتية التي استولى عليها أثناء العملية البرية في قطاع غزة.

وقال مصدر عسكري لصحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي حصل على إذن قانوني لاستخدام هذه المعلومات لابتزاز سكان غزة، مشيرا إلى أن جوهر العملية يهدف إلى "إثارة الرأي العام في القطاع وإظهار أن حماس تتابعهم وتراقب أدق تفاصيل حياتهم".

وقيل للصحيفة إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ليس منخرطا في هذه العملية.

وبحسب المصدر العسكري الذي تحدث إلى صحيفة "هآرتس" فقد تم تجنيد هؤلاء الرجال في جهاز الأمن العام لحماس للتجسس على سكان غزة، وفي هذا الدور زودوا حماس بمعلومات شخصية عن المواطنين العاديين.

ويوم الجمعة الماضي ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تحم اسم "الكاشف" من الجو فوق مساجد في عدة أماكن في غزة، على ما يبدو أثناء صلاة الظهر، تضمنت صور وأرقام هوية 130 رجلا.

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وجاء في المنشورات التي ألقاها الجيش "اتصل بنا إذا كنت لا تريد أن تظهر صورتك هنا".

وتوضح المنشورات أنه تم جمع مئات الآلاف من التقارير عن سكان قطاع غزة.

كما وردت في المنشورات أيضا رسالة لسكان غزة تقول: "إذا كنت تريد معرفة أنه قد تم التجسس عليك والإبلاغ عنك اضغط على الموقع وابحث عن هويتك (رقمك) وستعرف من قام بالإبلاغ عنك".

وفي الوثيقة التي نشرها الجيش الإسرائيلي تظهر وجوه وأسماء وأرقام الهوية، حيث ذكر في المنشورات "تعاون مع الأمن العام! هل تأكدت من وجود رقم هويتك على الموقع؟ قريبا سنكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بك للجميع.. لايزال بإمكانك إنقاذ نفسك - اتصل بنا".

كما تظهر في الصفحة الأولى من المنشور صورة لوجه رجل واسمه بالإضافة إلى العنوان: "قصة المبلغ اليومي عن المخالفات".

ويزعم في نص المقدمة أنه نقل معلومات عن رجل يسافر كثيرا إلى مصر وله علاقة بامرأة مصرية متزوجة يسافر زوجها غالبا إلى دول الخليج للعمل.

وزعم المنشور أن "الأمن العام هو منظمة سرية تابعة لحماس تستخدم منذ سنوات المبلغين لمتابعتك والتجسس عليك ومن الممكن أن يكون صديقك أو جارك هو من أعطى حماس أكبر أسرارك.. وسنكشف قريبا جميع المبلغين والتقارير التي جمعوها".

المصدر: "هآرتس"