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رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين (فيديو)

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رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين (فيديو)
Gettyimages.ru
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أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين

وقال هاريس في مؤتمر صحفي: "إيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة".

وأكد هاريس على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد للسلام، وإنهاء العنف في المنطقة.

كما دعا هاريس إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات لحل الأزمة الإنسانية.

وكانت إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا والنرويج، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتعترف حاليا 140 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بفلسطين كدولة مستقلة، بما في ذلك روسيا، وتوجد سفارات وبعثات دائمة لفلسطين في 95 دولة حول العالم.

المصدر: RT

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