 
مباشر

السعودية.. الأقمار الاصطناعية تلتقط صور مدينة ترفيهية ضخمة (فيديو+ صور)

مال وأعمال

السعودية.. الأقمار الاصطناعية تلتقط صور مدينة ترفيهية ضخمة (فيديو+ صور)
منتزه "أكوارابيا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl72

كشفت صور الأقمار الصناعية عن تقدم كبير في متنزه "أكوارابيا"، وهو مشروع ترفيهي ضخم يتم بناؤه في العاصمة السعودية الرياض، كجزء من مشاريع رؤية المملكة.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها مجلة "News Week" الأمريكية، سيكون متنزه "Acquarabia أكوارابيا" أول متنزه ترفيهي مائي ضخم في المملكة، والأكبر في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وتكشف الصور عن تشكل وبروز ملامح هذه الحديقة بشكل واضح، وذلك قبل افتتاحها المقرر في العام المقبل 2025.

وتقع "أكوارابيا" في جبال طويق، على بعد 25 ميلا من وسط مدينة الرياض، وهي جزء من برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

السعودية.. الأقمار الاصطناعية تلتقط صور مدينة ترفيهية ضخمة (فيديو+ صور)

سيكون هذا المتنزه المائي الضخم جزءا من المدينة القدية، بجانب ملاهي "سكس فلاقز" (Six Flags) التي تحتوي على أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم.

السعودية.. الأقمار الاصطناعية تلتقط صور مدينة ترفيهية ضخمة (فيديو+ صور)

وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن المدينة أول حديقة "دراغون بول" (Dragon Ball) ذات طابع عالمي خاص، والتي تستوحى من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة.

السعودية.. الأقمار الاصطناعية تلتقط صور مدينة ترفيهية ضخمة (فيديو+ صور)

المصدر: News Week

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز