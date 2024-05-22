السعودية.. الأقمار الاصطناعية تلتقط صور مدينة ترفيهية ضخمة (فيديو+ صور)

كشفت صور الأقمار الصناعية عن تقدم كبير في متنزه "أكوارابيا"، وهو مشروع ترفيهي ضخم يتم بناؤه في العاصمة السعودية الرياض، كجزء من مشاريع رؤية المملكة.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها مجلة "News Week" الأمريكية، سيكون متنزه "Acquarabia أكوارابيا" أول متنزه ترفيهي مائي ضخم في المملكة، والأكبر في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وتكشف الصور عن تشكل وبروز ملامح هذه الحديقة بشكل واضح، وذلك قبل افتتاحها المقرر في العام المقبل 2025.

وتقع "أكوارابيا" في جبال طويق، على بعد 25 ميلا من وسط مدينة الرياض، وهي جزء من برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

سيكون هذا المتنزه المائي الضخم جزءا من المدينة القدية، بجانب ملاهي "سكس فلاقز" (Six Flags) التي تحتوي على أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن المدينة أول حديقة "دراغون بول" (Dragon Ball) ذات طابع عالمي خاص، والتي تستوحى من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة.

المصدر: News Week