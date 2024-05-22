في عرض عسكري مهيب.. السعودية تحتفي بانضمام مجندات للأمن العام (صور+ فيديو)

احتفت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، بتخريج عشرات المجندات وتأهيلهن للانضمام إلى جهاز "الأمن العام".

وحضر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، احتفال "الأمن العام" بتخريج 142 مجندة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السادسة في "معهد التدريب النسوي".

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي.https://t.co/mou1O7IUcC#واس_عامpic.twitter.com/utzMuj2HD7 — واس العام (@SPAregions) May 21, 2024

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي pic.twitter.com/8HavVdA5jR — الأمن العام (@security_gov) May 21, 2024

في غضون ذلك، نشر حساب الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية فيديو من التدريبات التأهيلية التي تلقتها المجندات، تخلله إلقاء القسم. وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا على منصة "إكس"، حيث أشاد نشطاء بإعطاء المملكة مكانة متميزة للمرأة، وإشراكها في بناء وحماية الوطن.

🎬 | تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي. pic.twitter.com/GpPwwX9ZhJ — الأمن العام (@security_gov) May 21, 2024

المصدر: واس