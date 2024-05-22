سموتريتش: سنبني مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، "برد صهيوني" على اعتراف كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين، داعيا إلى بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بها.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه "بعد خطوة الدول الثلاث التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، توجه سموتريش في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه "ردا صهيونيا على خطوة السلطة الفلسطينية أحادية الجانب".

كما طلب سموتريش من نتنياهو، وفق الصحيفة، الموافقة على عقد لجنة التخطيط والبناء في الضفة الغربية للمصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها المنطقة E1، والموافقة في الكبنيت غدا على بناء مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.

كما طالب وزير المالية بإلغاء الاتفاق مع النرويج في موضوع تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وسحب بطاقات الـ VIP من الشخصيات الرفيعة في السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، بموازاة ذلك، أبلغ سموتريش نتنياهو بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية.

وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".

المصدر: RT