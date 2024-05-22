أموال محشوة في أحذية.. نشر صور لما عثر عليه بمنزل سيناتور أمريكي تلقى رشى من رجلي أعمال مصري ولبناني

نشر مراسل قناة "روسيا-1" بواشنطن فالنتين بوغدانوف صورا عرضت أثناء محاكمة السيناتور عن الحزب الديمقراطي الأمريكي بوب مينينديز، المتهم بالمتجارة بنفوذه لصالح رجلي أعمال مصري ولبناني.

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وتم التقاط هذه الصور أثناء تفتيش منزله، الذي كان مليئا بسبائك الذهب وأكوام من المال، حتى أن الرجل وزوجته قاما بحشو الأوراق النقدية في أحذيتهما، على حد تعبير بوغدانوف.

وتابع بوغدانوف: "إن ميندينيز، المعروف بكراهيته لكل ما هو روسي، والذي طالب أوباما بالاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية كمنظمة إرهابية، يلوم الآن زوجته نادين على كل شيء. فيما يقول وكأن جميع غنائم الجريمة تم تخزينها في خزانة ملابسها (13 سبيكة ذهب تبلغ قيمتها أكثر من 150 ألف دولار، وحوالي 500 ألف دولار نقدا)، ولم يكن هو على علم بأي شيء".

ويتساءل بوغدانوف في منشوره بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام": "أتعرف ما هو الشيء المضحك؟ أنه على الرغم من تهم الفساد التي اتهم بها ميندينيز في عام 2015 (بعد 3 سنوات لم يكن هناك ما يكفي من أصوات هيئة المحلفين للإدانة)، وبرغم ما تبع ذلك في سبتمبر 2023 من جولة ثانية من التهم، والتي يواجه بموجبها السيناتور الديمقراطي 45 عاما خلف القضبان.. برغم كل ذلك، لا يزال السيناتور محتفظا بمنصبه. إنها الديمقراطية! في الولايات المتحدة الديمقراطية هي سلطة الحزب الديمقراطي".

المصدر: RT