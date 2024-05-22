في ذروة غير مسبوقة.. الجيش الإسرائيلي يدفع بـ10 ألوية للقتال في غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن 10 ألوية تابعة للجيش تقاتل في قطاع غزة حاليا، في ذروة غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك، في وقت قالت تقارير إعلامية عبرية، إن الجيش الإسرائيلي وسع نشاطاته في رفح، حيث تقدمت قواته على طول "محور فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقت سابق إن قوات من الجيش تقدمت في عمق رفح وأصبحت في حي البرازيل، واحتلت ثلثي محور فيلادلفيا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال بوقت سابق إنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان أن "واجب إسرائيل هو توسيع هجومها البري في رفح لتفكيك حماس وإعادة المختطفين".

وقد أعاد الجيش الإسرائيلي مطلع نهاية أبريل الماضي تمركز ألويته في قطاع غزة، وقال إنه سحب لواءين من الحدود الشمالية استعدادا لتنفيذ مهام في غزة، وحشد لواءين من قوات الاحتياط لمواصلة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99.

المصدر: وكالات