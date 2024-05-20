غالانت يبلغ ساليفان أن "واجب" إسرائيل توسيع العملية البرية في رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان أن "واجب" الدولة العبرية هو توسيع هجومها البري في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال غالانت في منشور عبر منصة "إكس": "لقد استضفت مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في مكتبي. وأكدت له التزام إسرائيل بتوسيع العملية البرية في رفح لتفكيك حماس وإعادة المختطفين".

وأضاف: "ناقشنا سبل تعزيز الموقع الاستراتيجي لدولة إسرائيل في الشرق الأوسط مع الحفاظ على تفوقنا النوعي".

אירחתי בלשכתי את היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב ג׳ייק סאליבן.



הדגשתי בפניו את חובתה של ישראל להרחבת הפעולה הקרקעית ברפיח, לפרק את החמאס ולהשיב את החטופים.



שוחחנו על הדרכים לחיזוק מעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל במזרח התיכון תוך שמירה על יתרוננו האיכותי. pic.twitter.com/gY9QuGJCaQ — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) May 20, 2024

وجدد ساليفان دعوته الحكومة الإسرائيلية لربط عمليتها العسكرية في قطاع غزة باستراتيجية سياسية.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن الاستراتيجية المقترحة تهدف إلى ضمان هزيمة نهائية لحركة "حماس"، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، ومستقبل أفضل لقطاع غزة.

يذكر أن ساليفان كان قد زار السعودية ثم توجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول الحرب في قطاع غزة.

المصدر: RT