هدد بسحب حزبه من الحكومة.. غانتس يطالب نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة

طالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب.

وأضاف غانتس في مؤتمر صحفي أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من 6 نقاط بحلول الثامن من يونيو.

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وصرح الوزير بأنه في حالة عدم تلبية توقعاته سيسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو.

وتصريح غانتس يأتي بعد استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" عن تراجع معسكره الحكومي بمقعدين إلى 30 وزيادة الليكود بمقعدين إلى 19 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن غانتس يتقدم على نتنياهو بنسبة تأييد 45% مقابل 35%.

كما يأتي تصريح الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بعد تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت الذي دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى اتخاذ قرار وإعلان أن إسرائيل لن يكون لها سيطرة مدنية على قطاع غزة.

وأكد وزير الدفاع غالانت أن هذا هو الأمر الصحيح لإسرائيل بأي ثمن.

وواجه غالانت انتقادات شديدة من أعضاء الكنيست في حزب الليكود والائتلاف بشكل عام.

المصدر: وكالات