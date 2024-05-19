ساليفان يتحدث لنتنياهو حول "احتمال التوصل إلى اتفاق تطبيع" بين إسرائيل والسعودية

تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك ساليفان خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "احتمال التوصل إلى اتفاق تطبيع" بين إسرائيل والسعودية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوصول جيك ساليفان، إلى إسرائيل يوم الأحد، مباشرة قادما من المملكة العربية السعودية، حيث بدأ زيارته بلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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ودعا ساليفان نتنياهو إلى أن تكون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مترافقة مع "استراتيجية سياسية" لمستقبل القطاع الفلسطيني، حسبما قال البيت الأبيض في بيان.

ووفق تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جاهدة من أجل الحفاظ على زخم ملف "تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية"، مقابل الدفع نحو خطوات إسرائيلية للتهدئة في غزة.

وحسب "أكسيوس"، فإن الولايات المتحدة تواصل العمل على مسودة الاتفاق الدفاعي بين السعودية والولايات المتحدة رغم ضآلة فرص تحقيق هذه الصفقة الكبرى مع إسرائيل في الوقت الراهن. وهي تشمل الدعم الأمريكي للبرنامج النووي السعودي.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق ثنائي مع السعودية، ثم تقديمه لنتنياهو. ومن المخطط أن يشمل الشق الإسرائيلي من الصفقة إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة والالتزام بحل الدولتين.

المصدر: "أ ف ب"