"القسام" تعلن استهداف آلية إسرائيلية قرب بوابة صلاح الدين برفح

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، استهداف ناقلة جند إسرائيلية في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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وقالت "القسام" في بيان، "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة تاندوم في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح".

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ 229 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بوقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي، يوسع نشاطاته في رفح، حيث تقدمت قواته على طول "محور فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات من الجيش تقدمت في عمق رفح وأصبحت في حي البرازيل، واحتلت ثلثي محور فيلادلفيا.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

يأتي ذلك، بينما يسيطر الجيش الإسرائيلي بالفعل منذ 7 مايو الحالي، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

في غضون ذلك، نفت مصر، أمس الثلاثاء، التنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح، وحذرت من تداعيات التصعيد في قطاع غزة.

وأكد مصدر مصري مطلع، أن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

المصدر: RT+ وكالات