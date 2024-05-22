مراسلنا: مقتل 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في شمال ووسط غزة

أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بمقتل 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في شمال ووسط قطاع غزة.

وأفاد المراسل بمقتل 6 أشخاص في استهداف منزل لعائلة "أبو زايدة" بمنطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بلدة الزوايدة وسط القطاع، أفاد مراسلنا بمقتل 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يأوي نازحين من عائلة "نوفل".

ودخلت الحرب في غزة اليوم الأربعاء يومها الـ229، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أفاد أمس بأن شمال القطاع يعد من أكثر المناطق تضررا بالمضايقات الإسرائيلية وشح الغذاء.

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الضحايا من الأطفال في قطاع غزة تجاوز 15 ألفا منذ بداية الحرب.

المصدر: RT