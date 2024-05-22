بيسكوف يصف تصريح بلينكن بشأن وفاة رئيسي بأنه غريب وغير لائق

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إنه من الصعب أن يصدق أن دبلوماسيا بمستوى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يمكن أن يسمح لنفسه بالابتهاج بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث تابع: "لأكون صادقا، لم أطلع بعد على هذا البيان في النص الأصلي، لكنه من الصعب تصديق أن دبلوماسيا، لا سيما ممثلا رفيع المستوى لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يجعل مثل هذا الأمر، من الناحية الدبلوماسية، أمرا محرجا. هذا بيان وتصريح غريب وغير لائق يتعلق بشعب بأكمله".

وكان بلينكن قد أدلى بتصريح خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فيه إن الولايات المتحدة، رغم التعازي الرسمية، لا تنعى وفاة الرئيس الإيراني. ووفقا له، ربما "شعر الشعب الإيراني بتحسن بعد وفاة رئيسه".

المصدر: تاس