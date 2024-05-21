 
مباشر

خبير بريطاني: معركة دونباس تنتهي بسيطرة روسيا على سلافيانسك

أخبار العالم

خبير بريطاني: معركة دونباس تنتهي بسيطرة روسيا على سلافيانسك
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl4e

أكد الخبير العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس أن معركة دونباس ستنتهي بمجرد سيطرة روسيا على المدينة الرئيسية في المنطقة وهي سلافيانسك مشيرا إلى التقدم الروسي الواضح على قوات كييف.

وقال ميركوريس عبر موقع "YouTube": "إن تجمع سلافيانسك-كراماتورسك هو آخرتجمع كبير لا تزال أوكرانيا تسيطر عليه في دونباس".

إقرأ المزيد
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /21.05.2024/
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /21.05.2024/

وأوضح أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة، وخاصة في مقاطعة خاركوف ليس سهلا، مشيرا إلى أن القوات الروسية حققت نتائج كبيرة في هذه المنطقة وتواصل التقدم.

وفي الأشهر الأخيرة، ألحقت القوات الروسية عددا من الهزائم الخطيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة وحررت مدن رئيسية مثل أفدييفكا ومارينكا وأوتشيرتينو، بالإضافة إلى عدد كبير من البلدات الأخرى في دونباس.

بالإضافة إلى ذلك، تتقدم القوات الروسية بنجاح كبير في مقاطعة خاركوف، حيث ألحقت خسائر في القوة البشرية والمعدات لـ"الفيلق الأجنبي" واللواءين الميكانيكيين 24 و42 واللواء المدرع 125 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات لوكيانتسي فيسيلوي ورادغونسبون.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز