أكد الخبير العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس أن معركة دونباس ستنتهي بمجرد سيطرة روسيا على المدينة الرئيسية في المنطقة وهي سلافيانسك مشيرا إلى التقدم الروسي الواضح على قوات كييف.

وقال ميركوريس عبر موقع "YouTube": "إن تجمع سلافيانسك-كراماتورسك هو آخرتجمع كبير لا تزال أوكرانيا تسيطر عليه في دونباس".

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وأوضح أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة، وخاصة في مقاطعة خاركوف ليس سهلا، مشيرا إلى أن القوات الروسية حققت نتائج كبيرة في هذه المنطقة وتواصل التقدم.

وفي الأشهر الأخيرة، ألحقت القوات الروسية عددا من الهزائم الخطيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة وحررت مدن رئيسية مثل أفدييفكا ومارينكا وأوتشيرتينو، بالإضافة إلى عدد كبير من البلدات الأخرى في دونباس.

بالإضافة إلى ذلك، تتقدم القوات الروسية بنجاح كبير في مقاطعة خاركوف، حيث ألحقت خسائر في القوة البشرية والمعدات لـ"الفيلق الأجنبي" واللواءين الميكانيكيين 24 و42 واللواء المدرع 125 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات لوكيانتسي فيسيلوي ورادغونسبون.

المصدر: نوفوستي